Genelkurmay Başkanlığının ‘Suriye’de, Dabık’ın kontrolün sağlanması ile birlikte, DEAŞ terör örgütü tarafından topraklarımıza yönelik Katyuşa roketi tehdidi engellendiği, Kilis ile Karkamış arasındaki hudut güvenliği büyük ölçüde sağlandığını’ açıklaması Kilislileri tarafından temkinli karşılandı. Kilisliler, kente atılan roketlerin bulunduğu bölgenin Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilmesine sevindiklerini ifade ederek, “inşallah roket tehdidi ortadan kalkmıştır. Roket atılan bölgelerin ele geçirilmesinden sonra inşallah roket atılmaz. Kilis’e bombalar atılmasını roket atılmasını istemiyoruz. Halk olarak endişeliyiz. Devletimize güveniyoruz. Güvenli bölge sağlanmıştır. İnşallah endişemiz boşa çıkar, Kilis zor bir süreç geçirdik. İnsanların psikolojisi bozuldu. Vatandaşlarda endişe devam ediyor. En ufak bir ses ve gürültüde yine füzemi düştü diye korkuyorlar” diye konuştular.

18 Ocak tarihinden itibaren Kilis'e atılan roketler nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 90'a yakın kişi ise yaralanmıştı.