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Genesys, Interactive Intelligence şirketini 1,4 milyar Dolara satın aldı

Omnichannel müşteri deneyimi ve iletişim merkezi çözümlerinde global lider olan Genesys, Interactive Intelligence şirketini 1,4 milyar Dolara satın aldı.

Genesys, Interactive Intelligence şirketini 1,4 milyar Dolara satın aldı

02 Aralık 2016 10:35

Şirketin CEO'su Paul Segre, "Bu duyuru ile şirket müşteri deneyiminde yeni bir devri başlatıyor. İki şirketin bir araya gelmesi, tüm odak noktası mükemmel müşteri deneyimleri sunmak olan sektörün en büyük yenilik liderini oluşturdu'' dedi.

Şirketin Başkanı Tom Eggemeier ise, "Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sembol bir şirket haline gelme misyonumuzun hız kazanmasından heyecan duyuyoruz. Bu birleşme ile müşteri memnuniyetinin önemli bir ölçüsü olan net tavsiye skorunda sektörün zirvesinde yer alan ve tüm sektörlerdeki en iyi 50 işverenden biri olan bir şirket haline gelen firmanın önünde yeni bir devir açılıyor'' şeklinde konuştu.
Genesys ve Interactive Intelligence'ın, geliştirmiş oldukları sınıfının en iyisi müşteri deneyimi özellikleri, sektörün tüm önde gelen analistleri tarafından kabul ediliyor. Yeni oluşumla şirketin, dünyanın her yerinde, tüm sektörlerden her büyüklükte müşteriyi, bulutta ve şirket içinde mevcut en eksiksiz portföyle destekleyebilecek durumda olduğu belirtildi. Şirketin 100'den fazla ülkedeki 10 binin üstünde müşterisi ile her yıl 25 milyardan fazla müşteri etkileşimini destekleyeceği bildirildi.


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