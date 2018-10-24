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Genk maçının hazırlıkları tamamlandı

Genk maçının hazırlıkları tamamlandı
Genk maçının hazırlıkları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Genk’i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Ljajic idmanda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Belçika temsilcisi Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Pepe ve Babel yer almadı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Adriano ise takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından koordinasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi. 

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