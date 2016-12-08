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Gent, Konya’da son dakika golüyle güldü

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, son dakikada buldukları golle gruptan çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Gent, Konyada son dakika golüyle güldü

08 Aralık 2016 22:18

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Konyaspor’u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, açıklamalarda bulundu. Bugün en önemli olanın gol yemeden maçı kazanmak olduğunu belirten Vanhaezerbrouck, "Golü uzatma dakikalarında attık. Belki gol yeseydik gol atamayabilirdik. İlk yarıya oranla ikinci yarı daha iyi oynadık. Sonlara doğru yaptığımız değişiklikle oyunu çevirdik. Yolumuza devam edeceğimiz için mutluyum. Devre arasında Shakhtar’ın bizim için gerekli olanı yaptığını duyduk. Takımıma golü bulacağımız konusunda sonuna kadar güveniyordum. Son dakikaya kadar golü bulmaya çalıştık bunu yapabilecek güçteydik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Bir deyim vardır, 'Golü bulmak için en iyi dakika son dakikadır' şeklinde. Biz de bugün bunu başardık. Son dakikada gelen gol çok değişik bir duygu verir. Kafanızdan çok değişik şeyler geçiyor. Oynanacak 2 dakika daha vardı. Son anda gol yiyebilirdik. Sakin olmaya çalıştık ve maçı bu şekilde bitirdik. Shakhtar Donetsk grupta kalitesini ortaya koydu. Bugüne kadar maç kaybetmediler. Shakhtar’ı kupayı kazanacak güçte bir takım olarak görüyorum. Gent tarihinde 3 sefer tur atlıyor. Son ikisi son iki sezonda oldu. Geçen sezon şampiyonlar liginde ikinci tura çıktık. Güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum bazen bireysel hatalardan maç kaybediliyor. Bugün hata yapmadık. O yüzden bütün oyuncularıma çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Selman Ayas - Mustafa Beşer 

Etiketler: Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, konyaspor


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