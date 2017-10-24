Gerçekçi olmayan hedefler tükenmişlik sendromuna yol açıyor

Tükenmişlik Sendromu, "İşi gereği insanlar ile yoğun ilişkiler sürdüren bireylerde uzun süreli strese bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel ve duygusal gücün tükenmesi" olarak tanımlayan Medicana Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman, Tükenmişlik Sendromunu bir anda, tüm gücüyle ortaya çıkan bir durum olmaktan ziyade zaman içerisinde, yavaş yavaş kök salan bir sendrom olduğunu açıkladı. Hacıosman, önlem alınmaması halinde tükenmişlik sendromunun klinik depresyona ve kaygı bozukluğuna sebep olma ihtimali olduğunu kaydederek, çalışan bireylerin tükenmişlik sendromuna girme nedenlerini açıkladı.

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİR"

Tükenmişlik Sendromu belirtilerinin kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, fiziksel, duygusal ve davranışsal aksaklıklara sebep olduğu ve sendromun kendisini bu aksaklıklarla belli ettiği bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Hacıosman, "Tükenmişlik Sendromunun sebep olduğu en sık karşılaşılan fiziksel aksaklıklar enerji kaybı, sindirim ve uyku sorunları, uzun süreli ve geçmeyen yorgunluk ve nefes darlığıdır. Tükenmişlik sendromuna sahip bireylerde en sık karşılaşılan davranışsal aksaklıklar; ani duygusal tepkiler verme, sinirlilik ve sabırsızlık hali, alınganlık, eleştiriye aşırı duyarlılık ve çevre ile bozulan ilişkilerdir. Son olarak tükenmişlik sendromuna sahip bireylerde gözlenen duygusal aksaklıklar arasında motivasyonda azalma, özgüvende görülen düşüş, değersizlik hissi, aşırı kuşku duyma, huzursuzluk hali, tatminsizlik ve çaresizlik hissi yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fikret Hacıosman "Belirtilen aksamaları yaşayan bireylerin hekime başvurarak önlem almaları önem arz etmekle birlikte, bireysel olarak yaşadıkları aksaklıklarla baş edebilmeleri için birtakım yöntemler mevcuttur" dedi.

"İŞ VE ÖZEL HAYATINIZDAKİ MONOTONLUĞU AZALTIN"

Tükenmişlik Sendromu ile ilgili bilgi edinmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Hacıosman, bazı araştırmalar kendilerine gerçekçi olmayan hedefler koyan bireylerin Tükenmişlik Sendromuna yakalanma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bu sebeple kişinin kendisini iyi tanıması, sınırlarını bilerek kabullenmesi ve gerçekçi hedefler koyması faydalı olacağını belirten Dr. Hacıosman, "İş ve özel hayatındaki monotonluğu azaltarak hayattan aldığı tatmini arttırmaları tükenme noktasına gelme ihtimalini azaltacaktır. Hobi edinmenin, tatile çıkmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin Tükenmiş Sendromunun yanı sıra birçok fiziksel ve ruhsal hastalığın önlenmesinde etkili olduğu unutulmamalıdır. Nefes alma veya gevşeme egzersizleri yaparak bireyler günün olumsuz etkilerini azaltabilirler. Stresin modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak stres ile baş etme yöntemleri konusunda bilgilenen kişiler, stresin uzun vadede kendilerine verebileceği zararı azaltabilirler" ifadelerini kullandı.