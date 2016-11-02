Türkiye; en çok antibiyotik tüketen OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde antibiyotik direncine bağlı yaklaşık 700 bin kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken BEÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın Mungan, akılcı ilaç kullanımının altını çizdi.

Hastaların tedavi yöntemlerinde ilaç vermek yerine korunma yöntemlerinin öğretilmesini vurgulayan Prof. Mungan, “Elimizdeki silahları kaybetmenin bedelini yakın zamanda insan hayatıyla ödeyeceğimiz gibi bunun ötesinde ülkemizin ekonomisine son derece ağır bir yük bindirdiğini aklımızda tutmamız gerekir” dedi.

İdrar yolu enfeksiyonlarında tuvalet temizliğine dikkat

Komşu veya üçüncü kişilerden alınan bilgilerle antibiyotik kullanımının zararlı sonuçlar doğuracağını ifade eden Aydın Mungan, 2050 yılına gelindiğinde dünya genelinde antibiyotik kullanımına bağlı ölüm oranlarının 10 milyona çıkmasının beklendiğini ifade etti.

İlaçların doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini belirten Prof. Aydın Mungan, şöyle devam etti:

“Hastalarımızın basit idrar yolları enfeksiyonlarında bile son derece ciddi antibiyotikler kullanılmaktadır. Bu ise beraberinde antibiyotik direncini getirmektedir. Son derece güçlü olan silahlarımızı birer birer kaybetmekteyiz. Şu anda antibiyotik direncine bağlı yaklaşık 700 bin kişi dünyada ölmektedir. 2050 yılına geldiğimizde antibiyotik direncine bağlı ölüm oranlarının 10 milyona çıkması beklenmektedir. Akılcı ilaç kullanımı günümüzde son derece önem kazanıyor. Basit yöntemlerle enfeksiyonlardan özellikle idrar yolları enfeksiyonlarından korunması mümkündür. Hastalarımıza tedavi etmek için ilaç vermek yerine onlara korunma yöntemleri öğreterekten gereksiz antibiyotik kullanımından korunabiliriz. Kültür antibiyogram yapmadan verilecek antibiyotiklerin de çoğu zaman fayda değil zarar verdiğini akılda tutmamız lazım gelir. Elimizdeki silahları kaybetmenin bedelini yakın zamanda insan hayatıyla ödeyeceğimiz gibi bunun ötesinde ülkemizin ekonomisine son derece ağır bir yük bindirdiğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Tuvalet temizliği, idrar yolu enfeksiyonlarında son derece birincil basamak koruyucu yöntemlerden bir tanesidir. Yine kişisel konuda oldukça önem kazanmaktadır. Mutlaka doktor gözetiminde bu ilaçların kullanılması gerektiğini de unutmamız gerekmektedir. Komşudan veya diğer kişilerden alınan bilgilerle antibiyotik kullanımının son derece zararlı sonuçlar oluşturacağı da akılda tutulmalıdır.”

Dünya genelindeki OECD ülkeleri arasındaki istatistiğe dikkat çeken Mungan, “Yaklaşık 30 kadar ülkenin gereksiz antibiyotik kullanımıyla ilgili bir grafik bu. Akılcı ilaç kullanımı derken ülke ekonomisine hem zararın gelmemesi hem de antibiyotik direncinden olan ölümlerin azaltılabilmesi adına çok önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Ömer Tekcan - Onur Altındağ