Gergedan böcekleri zeytinlikleri mesken tuttu

Mudanya’da elektrikçilik yapan Halil Sayar, kendine ait zeytinlikte çalışırken gergedan böcekleri gördü. Sayar, fanusta beslediği böcekleri dükkanında teşhir ediyor. İnternetten gergedan böcekleri hakkında bilgi sahibi olduğu söyleyen Sayar, “Oryctes nasicornis familyasına bağlı bu böcekler bitki ve hayvani artıklarla besleniyor. Tabiatta geri dönüşümü sağlıyorlar. Bu böcekler kendi ağırlıklarının 850 katını taşıyabilecek derecede güçlüler" dedi.

Hazırladığı fanusta böceklerle çocuk gibi ilgilenen Halil Sayar, dişisini bulduğu takdirde gergedan böceklerini üretmek istediğini söyledi. Sayar, bu hayali gerçekleşmezse bir müddet sonra böcekleri bulduğu yere bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Gergedan böcekleri doğal ortamlarını aratmayan fanuslarında hayli memnun görünürken, adeta evcil hayvan gibi çeşitli oyunlar yaparak görenleri şaşkına çeviriyor.

Hakkı Ovatman



