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Gergedan böcekleri zeytinlikleri mesken tuttu

Tabiatta ender görülen böcek türlerinden gergedan böceği, Bursa’nın Mudanya ilçesinde elektrikçilik yapan bir esnafın zeytinliğinde ortaya çıktı. Esnaf, nadir görülen bu böcekleri hazırladığı doğal ortamında sergilemeye başladı.

Gergedan böcekleri zeytinlikleri mesken tuttu

05 Ağustos 2017 11:26

Mudanya’da elektrikçilik yapan Halil Sayar, kendine ait zeytinlikte çalışırken gergedan böcekleri gördü. Sayar, fanusta beslediği böcekleri dükkanında teşhir ediyor. İnternetten gergedan böcekleri hakkında bilgi sahibi olduğu söyleyen Sayar, “Oryctes nasicornis familyasına bağlı bu böcekler bitki ve hayvani artıklarla besleniyor. Tabiatta geri dönüşümü sağlıyorlar. Bu böcekler kendi ağırlıklarının 850 katını taşıyabilecek derecede güçlüler" dedi.
Hazırladığı fanusta böceklerle çocuk gibi ilgilenen Halil Sayar, dişisini bulduğu takdirde gergedan böceklerini üretmek istediğini söyledi. Sayar, bu hayali gerçekleşmezse bir müddet sonra böcekleri bulduğu yere bırakmayı düşündüğünü ifade etti.
Gergedan böcekleri doğal ortamlarını aratmayan fanuslarında hayli memnun görünürken, adeta evcil hayvan gibi çeşitli oyunlar yaparak görenleri şaşkına çeviriyor.

Hakkı Ovatman 

 


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