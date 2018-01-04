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Gergin başlayan seçim tatlı bitti

Tokat'ta gergin başlayan Berberler ve Kuaförler Odası seçimleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tatlı sona erdi.

Gergin başlayan seçim tatlı bitti

04 Ocak 2018 19:20

 Mevcut Başkan Turan Ulaşlı, 231 delegenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 113 oy alarak tekrar başkan seçildi.Tokat'ta bir kafede düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Seçimleri sabah saatlerinde delegelerin salt çoğunluğu sağlamasıyla birlikte start verdi. 4 adayın yarıştığı seçim öncesinde Mevcut Başkan Turan Ulaşlı ve Başkan Adayı Tarık Nalbant'ın yaptığı konuşmalarla yaşanan gerginlik oda üyelerinin araya girmeleri ve diğer adaylardan Rıza Bal ve Hacer Turgut'un birliktelik temalı konuşmalarıyla yatıştırıldı. Seçimin sona ermesiyle birlikte kullanılan oy 231 iken açılan sandıklardan 232 oy çıkması nedeniyle Tokat Merkez İlçe Seçim Kurulu Görevlileri tarafından kanun gereği kullanılan oylar arasından rastgele bir zarf seçerek, içerisindeki tercih görülmeyecek şekilde bir kazanda yakılarak imha edildi ve oy sayımına geçildi. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Rıza Bal 53, Tarık Nalbant 52 ve Hacer Turgut 11 oy aldı. 113 oda üyesinin verdiği oylarla tekrar başkan olarak seçilen Turan Ulaşlı seçim sonunda yaptığı konuşmada kendisine oy verenlerle oy vermeyenleri ayırmaksızın hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Ulaşlı, "Gerçekten çok güzel bir seçim yaşadık. 4 adayımızla güzel bir atmosfer yaşadık. Bana oy veren oy vermeyen diye asla bir ayrım yapmayacağım. 12 yılda yaptığım hizmetleri 4 yılda yapacağım. Allah nasip ederse ondan sonra da takdiri size bırakacağım" dedi.
Adaylar seçim sonrasında birbirlerini tebrik edip el ele tutuşarak kameralara poz verdi. 

Dursun Ekrem Er - Nurhan İçmez
 

 

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