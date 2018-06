Geri alım hakkında yabancı para dönemi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından duyurulan yeni düzenleme ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerden bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün geri alım hakkında yabancı para dönemine dair yaptığı düzenlemenin detaylarından bahsederek, “TKGM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre geri alım yani vefa hakkı sözleşmeleri yabancı para ile yapılabilecek. Bu düzenleme vefa hakkının daha etkili ve yoğun olarak kullanılabilmesine de imkan sağlamış olacak. Yabancı para alacağı konulu geri alım hakkı içeren satış sözleşmeleri de, yabancı para üzerinden tapuya şerh verilebilecek. Bu kapsamda, satış sözleşmesi ile birlikte ya da satış sözleşmesinden ayrı olarak noterde düzenlenen geri alım hakkına ilişkin sözleşmenin yabancı para üzerinden kararlaştırılmasında ve bu tür sözleşmelerin tapu siciline şerh edilmesinde bir sakınca bulunmuyor” dedi.

“Vefa hakkı kanuna göre satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır” diyen Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: “Sözleşme, Noter huzurunda ya da Tapu Sicil Müdürlüğü’nce düzenlenmiş olması ve tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekiyor. Tapu kütüğüne şerh verilen geri alım hakkı, şerhte belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir. Binde 6.83 tapu harcı olan vefa hakkında, ayrıca damga vergisi de tahsil edilmektedir. Şerhin etkisi, her durumda, şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Bu sürenin sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir”.

Hangi amaçla kullanılıyor

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, vefa hakkının hangi amaçlarla kullanıldığına vurgu yaparak, “Bu hak gayrimenkulü satan fakat satış bedelinin tamamını alamayan satıcıya, güvence sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılıyor. Satıcı satış bedelinin süresinde ödenmemesi ihtimali karşısında kendini garantiye almış oluyor. Ayrıca kişinin aslında duygusal ya da özel bir bağı nedeni ile satmak istemediği lakin nakit sıkıntısı nedeni ile satıp daha sonra bu taşınmazı geri almayı arzu ettiği durumlarda da kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.