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Geri dönmeye çalışan otomobile belediye otobüsü çarptı

Ankara’da yol çalışması nedeniyle tek yönü trafiğe kapatılan caddede geri dönmeye çalışan otomobile belediye otobüsü çarptı.

Geri dönmeye çalışan otomobile belediye otobüsü çarptı

24 Şubat 2018 08:28
Geri dönmeye çalışan otomobile belediye otobüsü çarptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.23’te Bağlum’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yol çalışması nedeniyle Ulus istikameti araç girişine kapatılarak, trafiğin tek şeritten verildiği Bağlum Caddesi’nde U dönüşü yapmaya çalışan 04 JR 6305 plakalı otomobile, cadde üzerinde seyreden 268 hat numaralı belediye otobüsü çarptı. Otobüsün hızla çarptığı araç hurda yığınına dönerken, kazada kimsenin yara almaması sevindiren husus oldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için trafik önlemleri aldı. Araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 

Etiketler: ankara, araba, kaza, otobüs

 

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