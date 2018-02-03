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Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde çıkan yangında elektronik atık geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların olduğu yangın, yanda bulunan hurda kağıt fabrikasının bir bölümüne de sıçradı.

Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!

03 Şubat 2018 02:34
Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı! - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Karatepe, Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere elektronik atık geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikada bulunan soğutucular ve çalışanlar yaptı. Yangının giderek büyümesi ve yan taraftaki hurda kağıt fabrikasına sıçraması ile çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre Karatepe’den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu esnada yanan alandan gelen patlama sesleri paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangını yarım saatte kontrol altına aldı.
Yangın sonucu fabrikalarda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.
 

Etiketler: geri dönüşüm fabrikası, Kocaeli, yangın

 

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