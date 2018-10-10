Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Alçıpan Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın depolama bölümünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin fabrika deposunu sardığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük maddi hasarın oluştuğu fabrikada çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cihan Atik

