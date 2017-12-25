Diğer
Kategoriler

Geri dönüşüm için evinin balkonunda çöp biriktiriyor

Emine Erdoğan’ın çağrısından etkilenen Sivaslı ev hanımı, geri dönüşüme kazandırılmak üzere evinin balkonunda plastik ve kağıt çöpleri biriktiriyor.

Geri dönüşüm için evinin balkonunda çöp biriktiriyor

25 Aralık 2017 17:24

Emine Erdoğan’ın “Sıfır atık projesi” çağrısından etkilenen Sivaslı ev hanımı, üç çocuk annesi Emel Karagöz Uzun (44), projeye destek vermek üzere topladığı kağıt ve plastik çöpleri biriktirecek yer bulamayınca evinin balkonunu kullandı.

Uzun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Sıfır atık projesi” çağrısına uyarak atık biriktirmeye başladığını söyledi. Uzun, “Buradaki tek amacım, üç çocuk annesi olarak topluma vermem gereken bir sorumluluk mesajı veya toplumsal duyarlılık bilincini arttırmaktır. Bu proje çalışmam çocuklarım içinde örnek oldu. Çünkü onlar dahi ellerinde bulunan kağıtları hangi poşete koyacaklarını bana soruyorlar. Tabi ki önemli olan bunları toplamak değil, toplanan bunları geri dönüşüme sağlamaktır. Bunun tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum” dedi.

Yapılan ayrıştırma işinin zor olmadığını söyleyen Uzun, “Bu benim için zevkle yaptığım bir iş. Çünkü öncelikle içinde bulunan kağıtları ayrı poşete, metalleri ayrı yere, sıvı yağları kutuya koyarak güzel bir ayrışım yapıyorum. İnanıyorum ki bu yapılan ayrıştırmanın ilgili yerlere teslim edilmesiyle biz halka dönüşü daha güzel olacağını düşünüyorum” dedi. 

Nevzat Yücel
 

Etiketler: Geri dönüşüm

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç