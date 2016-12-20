Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Geri gönderme merkezinden firar etti, polis yakaladı

Geri gönderme merkezinden firar etti, polis yakaladı

Muğla’da yakalanan ve Ula ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde sınır dışı edilmek üzere bekletilen Özbekistan Begmurod Makhmudov, firar etmesinin ardından Muğla polisi ve jandarma ekipleri alarma geçti. Begmurod Makhmudov’un yakalanması için tüm yollar kontrol altına alınırken, şahıs bir pansiyonda kıskıvrak yakalandı.

Geri gönderme merkezinden firar etti, polis yakaladı

20 Aralık 2016 13:05
Geri gönderme merkezinden firar etti, polis yakaladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yakalandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Ula ilçesinde bulunan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan Özbekistan uyruklu Begmurod Makhmudov, akşam saatlerinde çarşafları birleştirerek tel örgülerin üzerinden atlayarak firar etti. Şahsın firar ettiği akşam sayımında ortaya çıktı. Begmurod Makhmudov’un firar etitğinin ortaya çıkmasının ardından polis ve jandarma ekipleri tüm yollarda ve şehir merkezinde arama çalışması başlattı. Ula ilçesinden Menteşe ilçesine gelerek otogardan bilet almaya çalıştığının güvenlik kameraları tarafından tespit edilmesinin ardından otobüs ve taksi durakları, oteller, kahvehaneler ve caddelerde arama yapıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonuç verirken Makhmudov’un bir pansiyonda kaldığını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri pansiyona operasyon düzenleyerek yakaladı.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan Mahmudov, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. İl Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Makhmudov'un sınır dışı edileceği öğrenildi. 

Bekir Tosun

Etiketler: Begmurod Makhmudov, firar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç