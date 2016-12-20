Edinilen bilgiye göre yakalandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Ula ilçesinde bulunan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan Özbekistan uyruklu Begmurod Makhmudov, akşam saatlerinde çarşafları birleştirerek tel örgülerin üzerinden atlayarak firar etti. Şahsın firar ettiği akşam sayımında ortaya çıktı. Begmurod Makhmudov’un firar etitğinin ortaya çıkmasının ardından polis ve jandarma ekipleri tüm yollarda ve şehir merkezinde arama çalışması başlattı. Ula ilçesinden Menteşe ilçesine gelerek otogardan bilet almaya çalıştığının güvenlik kameraları tarafından tespit edilmesinin ardından otobüs ve taksi durakları, oteller, kahvehaneler ve caddelerde arama yapıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonuç verirken Makhmudov’un bir pansiyonda kaldığını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri pansiyona operasyon düzenleyerek yakaladı.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanan Mahmudov, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. İl Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Makhmudov'un sınır dışı edileceği öğrenildi.

Bekir Tosun