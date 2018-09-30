İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi

Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi
Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikabını geri geri süren baba, 1 buçuk yaşındaki kızını fark etmeyerek ezdi, talihsiz küçük kız hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.B. kendisine ait pikabı park etmek için geri geri sürürken, kendisini takip eden 1 buçuk yaşındaki Hülya B. ismindeki kızını fark edemeyerek ezdi. Pikabın altında kalan küçük kızı fark eden yakınları, hemen olaya müdahale ederek, pikabı durdururken, küçük kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Küçük kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mevlüt Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.