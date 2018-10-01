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Germencik'te trafik kazası; 2 ölü

Germencik'te trafik kazası; 2 ölü
Germencik'te trafik kazası; 2 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde kaza yapan otomobile yardım etmek için yol kenarında duran araca, başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 09 DC 218 plakalı otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine aracın kaldırılması için çekici geldi. Olay yerine gelen çekicide bulunan Dilaver Onur ve Yaşar Tuncer ile kazayı görerek yardım etmek için araçlarından inen Mehmet Salih K.'ye ve Tayfun D.'ye 09 PN 225 plakalı araç çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Dilaver Onur ve Yaşar Tuncer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Salih K. ve Tayfun D. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Onur Durmuş
 

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