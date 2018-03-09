Gersan'a 101 milyon TL kaynak

Elektrik sektörünün önemli markalarından Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. alternatif yatırım grubu olan GEM Global Yield Fund ile toplam tutarı 101 milyon TL olan sermaye iştirak ve hisse satın alma hakkı sözleşmesi imzaladı. Yapılan açıklamaya göre; söz konusu tutardaki kaynağın, 50 milyon TL tutarındaki kısmı sermaye İştirak programı kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı yoluyla sağlanacak, 51 milyon TL tutarındaki kısmı ise, GEM'in 3 yıl içerisinde, şirketin çıkaracağı 7,1 milyon adet hisseyi beher değeri 7,2 TL üzerinden satın alma hakkını kullanması durumunda sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca, bu anlaşma ile sağlanacak kaynağın, şirketin işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı bildirildi.