Diğer
Kategoriler

Gersan'a 101 milyon TL kaynak

Elektrik sektörünün önemli markalarından Gersan Elektrik ile alternatif yatırım grubu olan GEM Global, toplam tutarı 101 milyon TL olan sermaye iştirak ve hisse satın alma hakkı sözleşmesi imzaladı.

Gersana 101 milyon TL kaynak

09 Mart 2018 11:28

Elektrik sektörünün önemli markalarından Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. alternatif yatırım grubu olan GEM Global Yield Fund ile toplam tutarı 101 milyon TL olan sermaye iştirak ve hisse satın alma hakkı sözleşmesi imzaladı. Yapılan açıklamaya göre; söz konusu tutardaki kaynağın, 50 milyon TL tutarındaki kısmı sermaye İştirak programı kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı yoluyla sağlanacak, 51 milyon TL tutarındaki kısmı ise, GEM'in 3 yıl içerisinde, şirketin çıkaracağı 7,1 milyon adet hisseyi beher değeri 7,2 TL üzerinden satın alma hakkını kullanması durumunda sağlanacağı kaydedildi. 

Ayrıca, bu anlaşma ile sağlanacak kaynağın, şirketin işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı bildirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç