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GetContact güvenilir mi ? GetContact'ın telefon rehberine erişmesi tehlikeli mi?

Bu günlerde sosyal medyada oldukça popüler bir uygulama haline gelen GetContact indirmek güvenli mi? GetContact'ın telefon rehberine erişmesi tehlikeli mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

GetContact güvenilir mi ? GetContactın telefon rehberine erişmesi tehlikeli mi?

27 Mart 2018 09:41

Son günlerde gündemi yeni bir konu meşgul ediyor. Bu uygulamanın ismi ise GetContact.Uygulamayı yükleyen kişilerin listesinde yer alanlarca hangi isimlerle telefon rehberine kaydedildiğini gösteren uygulama Türkiye'de bir anda hızla yayıldı. Rehberinizdeki kişilerin numaranızı nasıl kaydettiğini öğrenebileceğiniz ve istediğiniz numaraları engellemek ve silmek gibi birçok işlem yapılabilen GetContact uygulamasını indirmek güvenli mi? GetContact'ın telefon rehberine erişmesi tehlikeli mi?

GetContact'ın telefon rehberine erişmesi tehlikeli mi?

GetContact'ı indirip rehberinize erişim izni verdiğinizde bu programı kullanan herkes rehberinize erişebilir hale geliyor. GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor. Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

GetContact uygulamasının amacı nedir?

GetContact'ın asıl amacı istenmeyen aramaları engellemek. Ayrıca siz bu aramayı raporlayarak tüm GetContact kullanıcılarını da bu numaralardan gelen çağrılar konusunda uyarmış oluyorsunuz. Bunun için uygulamadaki Spam Koruma özelliğini aktif etmeniz gerekiyor. GetContact ile ayrıca sizi arayan kişinin kimliğini rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabiliyorsunuz. Uygulamanın bir başka özelliği de GetContact kullanıp gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişilere ulaşmanıza olanak vermesi. Bunun için o kişiye istek gönderebiliyorsunuz. Karşı taraf da onaylarsa iletişime geçebiliyorsunuz. Bu uygulamayla ilgili unutulmaması gereken konu telefon rehberinize erişim izni vererek rehberdeki numaraları tüm Getcontact kullanıcılarının görmesini sağlamış olmanız. Bu güvenlik açıklarına neden olabilir.

Peki GetContact güvenilir mi?

GetContach isimli uygulamayı telefonlarınıza yüklediğiniz rehberinize ulaşmak istemektedir ve rehberinizdeki numara ile bilgileri bir sunucuda toplar. Resmi uygulama sayfasında; GetContact App siz onay vermediğiniz sürece telefon rehberinizi şahıs, kurum, kuruluş ya da kamuyla asla paylaşmaz. ibaresi yer alıyor.

 

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