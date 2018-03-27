GetContact Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? (GetContact indir, GetContact Sorgulama)

GetContact nedir? GetContact nasıl kullanılır? GetContact ne işe yarar? Artık rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor olmasa da kullanıcılar olarak kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu. GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. GetContact'ı nereden, nasıl indirebilirim? Getcontact numara silme nasıl yapılır? sorusunun cevabına derlediğimiz haberimizden ulaşmanız mümkün. İşte Getcontact nedir, ne işe yarar, Getcontact sorgulama ve Getcontact numara silme ile ilgili aradıklarınız...

GetContact nedir? GetContact nasıl kullanılır?

Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.

GetContact ile neler yapılabiliyor?

Uygulamanın asıl amacı, numaraları engellemek için filtre koymak olsa da, başka kişilerin sizi rehbere nasıl kaydettiğini görme yeteneği, uygulamanın en çok dikkat çeken ve kullanılan noktası.

GetContact nasıl kullanılır? Özellikleri neler?

Arama engelleme

İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yazının başında da dediğimiz gibi, GetContact milyonlarca kullanıcının izin verdiği rehber verilerini ortak bir havuzda buluşturuyor.

Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

Keşfet (En çok kullanılan özelliği)

GetContact uygulaması, arkadaşlarınızın rehberlerinde sizi nasıl kaydettiğini gösterebilen ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabildiğiniz sosyal bir topluluk.

Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.

GetContact indir

Android ve iOS için kullanılabilir durumda olan GetContact uygulamasını, aşağıdaki bağlantı linklerinden indirebilirsiniz. Fakat tekrardan hatırlatmakta fayda var, tüm rehber bilgileriniz ortak havuzda toplanacak ve numara havuzuna hem sizin hem de yakınlarınızın bilgileri de aktarılacak.