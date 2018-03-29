GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 uygulamaya erişim engeli kararı

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aralarında son günlerde popüler hale gelen Getcontact'ın da bulunduğu numara bul uygulama ve sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Konuyla ilgili Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemede, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK'nın 136. maddesinde düzenlenen "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunun niteliği, 25.01.2018 tarihli ve 30312 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 Sayılı kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, talebe konu internet adreslerinde bulunan program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Buna göre; adı geçen 70 internet sitesi hakkında 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararı verildi.