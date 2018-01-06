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Gevaş’ta 6 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste 6 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaşta 6 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

06 Ocak 2018 23:29

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamından Gevaş İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce; Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan 21 plakalı bir minibüste arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada, kapalı kasa kısmında bulunan mevcut rafların arkasına oluşturulmuş zula bölmelerde toplam 6 bin 540 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.K. ve İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.K. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar" denildi.

 

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