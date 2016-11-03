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Geyve ayvası TBMM’de

Geyve Belediyesi, yörenin tescilli ayvasını tanıtmak için, 550 milletvekiline özel hazırlanan paketlerin içerisinde ayva gönderdi.

Geyve ayvası TBMMde

03 Kasım 2016 12:19

Geçtiğimiz yıl tescillenen Geyve ayvasının tanıtımı için çalışmalarını sürdüren Geyve Belediyesi, ‘Ayvanın başkenti Geyve’ yazılı özel paketlerde hazırlattığı ayvaları, TBMM’de milletvekillerinin odalarına hediye olarak bıraktırdı. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “İlçemizde resmi kayıtlara göre 13 bin 500 dekar alanda ayva yetiştiriciliği yapılmakta ve 65 bin ton ayva üretilmekte. Ayvanın ilçe ekonomisine çok büyük bir katkısı var. Bizler de tanıtımı daha ileriye ve güzele götürmek amacıyla, milletvekillerimizin ayvamızın tadına bakmaları için gönderdik. Farklı partilerin milletvekilleri, teşekkürlerini ve iyi dileklerini sunmak üzere beni aradılar. Ayvamız meclisimizde konuşulmuştur diye düşünüyorum” dedi. 

Etiketler: geyve, tbmm


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