Son zamanlarda medya yolu ile yaygınlaşan ‘gezen tavuk’ yumurtasını kullanan bazı satıcıların müşterileri kandırdığını belirten Kayseri Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon, “Halkın doğal yumurtaya bakış açısı, ‘kirli olan yumurta doğal yumurtadır’ şeklinde. Bazıları da bunu kullanıyor ve yumurta fabrikalarından yarı fiyatına temin ettikleri kirli yumurtaları satın alarak, piyasaya üç-dört katı fazla fiyata ‘gezen tavuk yumurtası’ diye sürüyor.” dedi.

“Yumurtanın üzerindeki kir aksine zararlı”

Yumurtaların üzerindeki kirin, algının aksine sağlıksız olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Afyon, “Yumurtanın üzerindeki kir aksine zararlıdır. Yumurtanın üzerindeki gözenekten içeri geçebilir. Bunlar hijyen dışıdır. Biz paketlerimize kesinlikle bu tür ürünler koymayız. Halkımızdan ricamız şudur ki; ambalajsız ürün almasınlar. Paketlerin üzerindeki son kullanma tarihine dikkat ederek yüzeyi temiz yumurtalar satın arasınlar.” diye konuştu.

“Ticari yumurtadan farkı yok”

Özellikle gezen tavuk yumurtası aramanın gereksiz olduğunu belirten Başkan İbrahim Afyon, fabrikada üretilen yumurtaların daha hijyenik olduğunu savundu. Başkan İbrahim Afyon sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tür yumurtaların ticari yumurtalardan hiçbir farkı yoktur. Hatta ticari yumurtaların şu avantajı vardır; hijyeniktir, yediği yem bellidir, bulunduğu ortam bellidir, aşılamaları ilaçlamaları zamanında yapılır ve kontrol altındadır. Herhangi bir hastalık riski oluştuğu an müdahale edilir ve o sürü kesime gönderilir.”

“Kullandıkları yemleri bizimle aynı fabrikadan alıyorlar”

Gezen tavuk üretimi yaptığını iddia eden üreticilerin de kullandıkları yemleri diğerleri ile aynı yem fabrikalarından aldıklarına dikkat çeken Başkan İbrahim Afyon, “Ticari ortamdaki tavuğun yediği yemle onların tavuklarına verdiği yem aynı. Biz de onlar da aynı fabrikalardan yem satın alıyoruz. Ayrıca, bu tavukların gezmesi için çok geniş alanlara ihtiyaç vardır. Ama mahalle arasında bile üretim yapıyorlar. Zaten yüz tane tavukla bir günde 200 yumurta nasıl elde edilir? Tavukların dışarıda gezebileceği mevsim de sıcak aylardır. Dolayısıyla burada da bir aldatmaca vardır.” ifadelerini kullandı.

Selma Kara