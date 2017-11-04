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Gezer tavuklar üretime başladı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan gezer tavuk çiftliği yumurta üretimine başladı.

Gezer tavuklar üretime başladı

04 Kasım 2017 09:17

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla başlatılan Genç Çiftçi projesi uygulama kapsamında Bozdoğan Kemer Mahallesi'nde gezer tavuk çiftliği yumurta üretimine başladı.Ataks ırkı tavuklardan oluşan çiftlikte her gün artan bir tempoda yumurta üretimi artarken, pazar bulmada büyük zorluklarla karşılaşıldığı belirtildi.

Gezer tavuk çiftlik sahibi Göksun Karaca, 450 yumurta tavuğundan gün geçtikçe yüzlerce yumurta elde edildiğini dile getirirken "Pazar bulma zorluğu ve yumurta satarken uyulması gereken bazı prensipler yumurtayı satmada engel teşkil ediyor. Bu tür projelerin yaşaması için esnek davranılmalı ve üretici yumurtasını rahatça satabilmeli” diye konuştu.

Çiftlik sahibi Karaca, yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla başlatılan Genç Çiftçi Projesinin, genç nüfus için önemli bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Onur Durmuş

 

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