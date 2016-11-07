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’Gezi’ eylemcilerine tepki gösteren Zahide Nine hayatını kaybetti

Gezi olayları sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba tepki gösteren ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı mitinglerde övgüyle bahsettiği "Zahide Nine" vefat etti.

Gezi eylemcilerine tepki gösteren Zahide Nine hayatını kaybetti

07 Kasım 2016 12:12
’Gezi’ eylemcilerine tepki gösteren Zahide Nine hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Emekli hemşire Zahide Nine, Gezi eylemlerine katılan gruba tepki göstererek, "Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında her toprağında kan vardır. Bu memleket herkesin memleketi, artık yeter" demiş, gösterici gruptakilerinden birinin "Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler" şeklindeki sözlerine sinirlenen Zahide Özay, "Benim paraya ihtiyacım yok. Devletin emeklisiyim. Onurlu, şerefli, 35 yıllık memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılacak biri değilim. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi çocuğuyum. Memleketime sahip çıkmayayım mı, sana mı yedireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, mitinglerinde Zahide Nine’den övgü ile bahsetmiş ve "eli öpülür" ifadelerini kullanmıştı. Eylemcilere tepki gösteren 75 yaşındaki Zahide Nine tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Zahide Özay, kronik böbrek yetmezliği hastasıydı ve Şişli Etfal Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Etiketler: Zahide Nine, Zahide Nine öldü


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