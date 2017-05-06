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Geziye giden midibüs devrildi: 23 yaralı

Çankırı’dan Çanakkale’ye giderken TEM Otoyolu Bolu kesiminde devrilen midibüste 23 kişi yaralandı.

Geziye giden midibüs devrildi: 23 yaralı

06 Mayıs 2017 10:23
Geziye giden midibüs devrildi: 23 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye geziye giden vatandaşların bulunduğu midibüs Bolu Dağı TEM otoyolunda bariyerlere çarparak devrildi. Bayram Başkara idaresindeki 18 LC 956 plakalı midibüs şoförü Bolu Dağı TEM otoyolunda bulunan yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iddialara göre çıkış yerini kaçırınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 27 kişiden 23’ü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından 23 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre yavaşlayan trafik, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Faruk Çidem

Etiketler: Çankırı, gezi, kaza, midibüs


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