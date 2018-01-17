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Gheorghe Grozav Bursaspor’da

Önceki gün Özlüce Tesisleri’ne gelerek Bursaspor yönetimiyle görüşen Rumen futbolcu Gheorghe Grozav ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Gheorghe Grozav Bursasporda

17 Ocak 2018 11:08

Bursaspor, Karabükspor ile sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki Rumen futbolcu Gheorghe Grozav’ı önceki gün Özlüce Tesisleri’ne davet etmişti. Yeşil-beyazlı idareciler ile görüşen Grozav ile sezon sonuna kadar 275 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

LUCESCU ONAY VERMİŞTİ

Bursaspor’un devre arası kamp çalışmaları kapsamında Antalya’da Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, vatandaşı için olumlu rapor vermişti. Kanat ve orta saha oynayabilen Grozav ile ayrıca artı 2 yıl opsiyon maddesi konulduğu belirtildi.

Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan Gheorghe Grozav, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Gheorghe Grozav

 

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