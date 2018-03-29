Gıda boyası ile boyanan orkideler yoğun ilgi görüyor

Bilecik'te son zamanlarda genç çiftlerin ve sevgililerin yoğun ilgi gösterdiği rengarenk orkideler 70 TL'den başlayarak, 150 TL'ye kadar alıcı bekliyor. Orkidelerin böylesine renk cümbüşü haline gelmesinin sebebinin gıda boyası olduğunu söyleyen Bilecikli çiçekçi Sertaç Sezer, "Renkli orkideler Hollanda'dan tırla Yalova'ya geliyor. Buradaki çiçek mezadına getirilen orkideler buradan çevre illere dağılıyor. Bunların rengarenk olmasının sebebi beyaz orkidelerin açmadan önce orkideleri alından şırınga sistemiyle gıda boyasıyla böyle renklere dönüşüyor. Beyaz orkideye mavi gıda boyası verirsen çiçekleri mavi, sarı boya verince çiçekleri sarı açıyor. Bunun turuncusu, yeşili, açık mavi rengine kadar gıda boyası yardımıyla alttan şırıngayla enjekte ederek renkli hale döndürüyorlar. Bunlar daha sonra çiçeklerini komple döktükten sonra çiçeklerini açtığında beyaz şeklinde açıyor" dedi.

"Orkidenin su ihtiyacı saksı ortamı ile değişkenlik gösterebilir"

Sezer orkide bakımı hakkında bilgi vererek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Orkideler çiçekleri döktükten sonra 3'üncü boğum dediğimiz yerden kesiyoruz. Genel olarak 4-7 günde bir sulamak gerekse de bu kesin bir kural değildir. Orkidenin su ihtiyacı saksı ortamı ile değişkenlik gösterebilir. Sulama sıklığını ışık ve oda sıcaklığı belirler. Yaz aylarında daha çok su isteyebilirken kış aylarında sulama sıklığı azalabilir. Dikkat edilmesi gereken husus bir çok bitki gibi orkideler de kuraklığa dayanımı azdır. Her zaman için toprağının bir miktar nemli olması iyi gelecektir. Her bitkide olduğu gibi sabah saatlerinde sulamak faydalı olacaktır. Orkidenizin yaprakları ışık konusunda size yol gösterebilir. Eğer zeytin yeşili ise yeterli ışık alıyor demektir. Ancak renkleri koyulaşmış ise yeterli ışık alamıyor demektir."

"Büyük marketler çok aldığı için fiyat uygun oluyor"

Büyük marketlerde orkidelerin ucuz olması hakkında da konuşan Sezer, "Şuanda genelde orkide sektörüne büyük marketler el attığı için genelde onlarda fiyatlar düşük oluyor. Bu da neden kaynaklanıyor. Bize geldiği zaman bize 10 tane 20 tane 50 tane geliyor. Onlar 10 bin 100 bin tane adet olarak çok fazla aldıkları için bunlara uygun fiyatta geliyor. Onlar sadece bunlardan para kazanmıyor orkidelerin yanında sattıkları diğer şeylerden kazanıyorlar. Büyük marketlerin orkide satması tabi ki de orkide satışlarımızı düşürüyorlar. Biz çiçekçiler orkide sattığımızda altına genelde porselen saksısını koyuyoruz, ambalajı dediğimizde maliyeti baya artıyor. Yani müşteriler geldiğinde büyük marketlerde bu kadar sizde neden bu kadar diye soruyorlar. Ama genelde şu durumla da karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Cem Kaan Toka