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Gıda deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir gıda deposu alevlere teslim oldu. Yangın 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Gıda deposu alev alev yandı

11 Temmuz 2017 07:41

Yangın, gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan 8 gıda firmasının dağıtımını yapan şirketin deposunda meydana geldi. Henüz belli olmayan bir sebepten dolayı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gölcük, Karamürsel, Kartepe, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinden gelen çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Alevler gökyüzüne yükseldi

Yangın Kocaeli’nin bir çok noktasından gözüktü. Gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı firma çalışanları hastaneye sevk edildi. Çalışanlar içeride bulunan ve yanmamış gıda maddelerini çıkartmak için kıyasıya mücadele etti. Bazı firma çalışanları yangını gözyaşları içinde izledi. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran servisi yapıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın 3 saat süren çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Deponun yanından bulunan idari binaya da alevler sıçradı. Yanan maddeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile dışarıya çıkartıldı. Deponun otoparkında bulunan araçlar da yangın tehlikesi yaşadı. Anahtarı bulunan araçlar yetkililer tarafından uzaklaştırıldı. Yangın sebebiyle depo tamamen kullanılmaz hale geldi.

Depoda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Refik Fidan - Cihan Atik
 

Etiketler: gıda deposu, yangın


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