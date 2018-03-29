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Gıda devine 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye’nin önde gelen gıda ve tarım şirketlerinden Tiryaki Agro, uluslararası piyasalardan toplam 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı.

Gıda devine 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

29 Mart 2018 11:13

Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştiren Tiryaki Agro, aldığı 230 milyon dolarlık kredisini, özellikle işletme sermayesi finansmanında kullanarak uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. 

CEO Süleyman Tiryakioğlu, sağladıkları yeni sendikasyon kredisinin işletme sermayesi finansmanında ve firmanın daha önce kullandığı sendikasyonun refinansmanında kullanacağını belirterek, “Aldığımız 230 milyon dolarlık kredi, bize duyulan güvenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Gerçekleştirdiğimiz üretimin yanı sıra, ihracat gücümüz ve yurtdışı pazarlardaki etkinliğimizle ülke ekonomimize katkı sunuyoruz. Ülke ekonomimize değer katmayı ilke edinmiş bir firma olarak, tarımsal endüstride yeni ve alternatif ticaret yolları ve çözümler üretmeye devam edeceğiz. Sağladığımız son sendikasyon kredisi uluslararası arenadaki rekabet gücümüzü daha da arttıracak” dedi.  

 

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