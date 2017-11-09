'Gıda hilelerine teknoloji yetişemiyor'

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, GİMDES’in faaliyete geçtiği günden itibaren dinini ve sağlığını düşünen vatandaşları, Türkiye’de yaygın olduğunu söylediği gıda terörüne karşı uyarma görevini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Büyüközer, gıda teknolojisinin gıdada hilenin hızına yetişemediğini öne sürerek, “Beyaz et klorlanıp taze görüntüsü veriliyor, küflü kaşarlar eritiliyor, sütün yağı alınıp margarin katılıyor. Tüketiciler insanı şok eden hile tekniklerine karşı dikkatli olmalılar” diye konuştu.

Büyüközer, iddia ettiği gıda hile tekniklerini şu şekilde sıraladı:”Ufalanmış peynir birleştirilip yeniden kalıp peynir yapılıyor, dana kıymaya tavuk sakatatı katılıyor, sütün yağı alınıp yerine margarin konuluyor, küflü kaşarlar eritme peyniri yapılıyor, tavuk dönerin içine tavuk derisi, bağırsak, paça ve sakatatlar baharatlanarak karıştırılıyor, kırmızı bibere kiremit tozu ekleniyor, kalitesiz bulgura boya katıp ayıp örtülüyor, zeytinyağına rafine ayçicek, kanola ve fındık yağı karıştırılıyor, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar yeni yapılan sucukların içine katılıp yeniden imal ediliyor, salam ve sosislerin içine hayvansal etsel atıklar katılıyor, hazır kıymaların içinde kemik, tavuk sakatatları, antibiyotik ve hayvan yemlerinin yanı sıra renk vermek için havuç katılıyor, soya baharatla karıştırılıp sucuk imalatında kullanılıyor, baharatlar arasına kurutulmuş ot ve sap karıştırılıyor, depolarda iyi muhafaza edilmediği için küflenen çaylar da soframıza geliyor. Türkiye'de sahte gıda piyasasında ürün yelpazesinin bir hayli geniş olduğunu dile getiren uzmanlar, devlet kurumlarının denetimleriin bu sahtekarlıkların hızına yetişemediğini belirtiyorlar.”

“Hormonlu yiyecekler nasıl anlaşılır?”

Büyüközer, “Tescilli ve güvenilir ürünleri seçmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar Hormon konusunda hazırlanan bir raporla bazı püf noktaların belirlendiğini kaydediyorlar. Bu rapora göre, domates çekirdeksiz ve içi cıvıksa, patlıcanın içi süngerimsi ve çekirdeksizse, kabak çekirdeksizse, biber aşırı iri ve büyükse, patates şekilsiz ve içinde kararmalar varsa, karpuzun çekirdek yerleri boşsa bu yiyeceklerin hormonlu olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

Büyüközer uzmanların annelere çocuklarını doğal gıdalarla beslemelerini önerdiğini belirterek, “Vitamin alacağını düşünerek belki de bu tarihler arasında bu tip şeyleri yediriyoruz ama hata ediyoruz” diyorlar. Siz siz olun, iyice araştırmadan, araştırmanın sonucunda tam emin olmadığınız ürünlerden ve bu ürünlerin satıldığı yerlerden uzak durun. Sizin yürekten dostunuz olan GİMDES'in sertifikalı ürünlerini ve yakınınızda var ise Halal Dunya Marketleri’nin bir şubesine uğrayarak temin etmenizi tavsiye ediyoruz. Gıdalarımızın helal olması kadar sağlıklı ve temiz, yani tayyib, olmasına dikkat etmemiz dinimizin emirlerindendir” diye konuştu.