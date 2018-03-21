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Gıda işletmelerine 2,5 ayda rekor ceza

Ordu’da son 2,5 aylık süre içerisinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 33 firmaya yaklaşık 230 bin lira para cezası kesildi.

Gıda işletmelerine 2,5 ayda rekor ceza

21 Mart 2018 14:01

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar il genelinde gıda ile bağlantılı 2 bin 226 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimler sonucu; toplam 33 firmaya 229 bin 162 TL para cezası kesilirken, denetimlerde mevzuata aykırı bulunan 2 bin 831 kg kanatlı et ürünü, 2 bin 516 kg süt ürünü, 480 kg arıcılık ürünü ile 18 kg diğer gıda ürünü imha edildi. Ayrıca, 16 bin 560 kg gıda ürünü de analizleri sonuçlanıncaya kadar yediemine alındı. 

2017 yıl boyunca yapılan denetimlerde 131 gıda ve yem işletmesine 566 bin TL para cezası kesilmişti.

4 bin 664 kişiye hijyen eğitimi 

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, ekmek kasaları ve taşınması ile ilgili hususlara denetimler sırasında azami özen gösterildiği vurgulayan Kemal Yılmaz, bu arada Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında, fırınlarda üretim, satış ve araçla dağıtım yapan tüm personel ile ekmek satışının yapıldığı bakkal, market, büfe, AVM vb. yerlerde, ekmek satışından sorumlu personellere yönelik toplam 4 bin 664 kişiye hijyen eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.  

 

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