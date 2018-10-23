Gıda israfına dijital çözüm

Dünya genelinde ise yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor ve bu durum 3,3 milyar ton karbondioksitin yayılmasına neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Tüm sektörlerde depolama ve nakliye süreçlerinde yaşanan bu israfın önüne geçmek isteyen Univera, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yüzde 100 yerli depo ve üretim yönetimi yazılımı StokBar ile hata oranının en yüksek olduğu depo ve üretim operasyonlarını dijitalleştirerek israfı azaltacağını bildirdi.

Kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera'nın derlediği bilgilere göre, gıda sektöründe depolama ve dağıtım aşamasında yaşanan israfın, tüketim aşamasında yaşanan israftan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hane halkı tüketim harcamalarında yüzde 19,7'lik pay ile konut giderlerinin ardından en büyük ikinci gider kalemi olan gıdada yaşanan israfın ülke ekonomisine faturası yıllık 214 milyar TL. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre ise yalnızca geçen yıl üretilen 60 milyon ton bitkisel ürünün 9,5 milyon tonu tüketiciye ulaşmadan heba oldu. Dünya genelinde ise yaklaşık 1,3 milyar ton gıda her yıl israf oluyor. Tüm sektörlerde depolama ve nakliye süreçlerinde yaşanan bu israfın önüne geçmek isteyen Univera, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yüzde 100 yerli depo ve üretim yönetimi yazılımı StokBar ile hata oranının en yüksek olduğu depo ve üretim operasyonlarını dijitalleştirerek israfı azaltacağını bildirdi.

En çok kayıp sebze ve meyvede

Farklı gıda türlerinin depolama ve dağıtım aşamalarındaki israf oranlarını inceleyen şirket, toplam üretilen meyve ve sebzenin yüzde 28'inin israf olduğunu, bu oranın tüketim aşamasında ise yüzde 5 olduğunu açıkladı. Süt ve süt ürünlerinde ise tüketimden önceki kayıp oranı yüzde 8,5 iken tüketim aşamasındaki israf sadece yüzde 1,5. Bir diğer göze çarpan gıda grubu ise bakliyatlar. Hasat sonrası depolama, işleme, paketleme ve dağıtım süreçlerinde bakliyatların israf oranı yüzde 13 iken, tüketimde yaşanan kayıp toplam üretimin yüzde 4'üne denk geliyor. Bu rakamlar depolama ve dağıtım aşamasında yaşanan israfın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Univera Ürün Müdürü Tarık Dizer, "Geliştirdiğimiz StokBar yazılımı, üretim, depolama ve sevkiyat sürecini dijitalleştirerek ürünün en çok israf edildiği süreçlerin manuel olarak yönetilmesi durumunda ortaya çıkan birçok hatayı engelliyor. Yüzde 100 yerli üretim olan StokBar, insana bağlı hataları en aza indirerek akıllı depo yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve envanter yönetimi gibi birçok özelliği kullanıma sunuyor".

Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor ve bu durum 3,3 milyar ton karbondioksitin yayılmasına neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdaların Sahra Altı Afrika ülkelerinin toplam gıda üretimine eşit olması durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.