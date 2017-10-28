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Gıda malzemesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat’ta yağmur sonucu kayganlaşan yolda şarampole devrilen gıda yüklü kamyondan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Gıda malzemesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

28 Ekim 2017 18:13

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş Mevkinde Ali Yıldırm idaresindeki 34 FZ 7726 plakalı kamyon yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yokuş aşağı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten tarlaya devrilen kamyonun şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Aydın yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

Nurhan İçmez
 

 

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