Gıda takviyeleri sektöründe ilk Ar-Ge merkezi kuruldu

20-21 Aralık 2017 Tarihlerinde Ankara Congresium'da 6'ncısı düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Ödülleri ile bu yıl içinde Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanan firmaların belgeleri dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksu Vital Doğal Ürünler A.Ş. Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Kimya Yüksek Mühendisi Ebru Koç, "Türkiye’de inovasyon ve teknolojiye dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla özel sektörde ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Daha nitelikli ve kaliteli üretim yapılmasına yönelik bu çalışmalar çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2017 Kasım verilerine göre özel sektörde 691 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Gelecek vadeden önemli sektörlerden olan Gıda takviyeleri alanında faaliyet gösteren Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş bir ilki gerçekleştirmiş ve Ar-Ge Merkezi olmuştur" dedi.

Türkiye’de her geçen gün gıda takviyeleri sektöründe üretim standartları ve ürün çeşitliliğinin geliştiğini belirten Koç, “Bu alanda üretim yapan birçok yerli firma mevcuttur. Biz Ar-Ge merkezi belgesi alarak yoluna devam eden ilk firmayız. Yüzde yüz yerli sermaye olup kaliteli üretime destek olmak ve sektörün standartlarını bir kademe daha yukarı çekme noktasında önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.