Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman’daki programının ardından Halfeti ve Birecik ilçelerinde temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa merkeze uğramadan Halfeti ilçesine geçen Bakan Fakıbaba, burada muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Fakıbaba’ya Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile kurum amirleri ve partililer eşlik etti. Gece Halfeti ilçesinde konaklayacak olan Bakan Fakıbaba’nın sabah ise Birecik ilçesine geçeceği öğrenildi.