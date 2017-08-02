Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'dan Kurban Bayramı müjdesi

Fakıbaba, Tekirdağ Valiliği önünde Vali Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba’ya Vali Mehmet Ceylan tarafından tablo hediye verildi.

Valilik makamında açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Yıllardan sonra bir daha Trakya’dayım ve çok mutluyum. Benim ilk memur olarak görev yerim Edirne Enez’di. 1977’de sağlık ocağına tayin edilmiştim. Buraların insanlarını çok seven, tanıyan ve bilen bir kardeşinizim. Bakan olarak ilk gezimi de Trakya’ya yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özelikle buradan bir mesaj da vermek istiyorum. Hakikaten Trakya insanıyla, toprağıyla, sıcaklığıyla mükemmel bir yer. Dünyanın en önemli tüketici merkezlerinin olduğu İstanbul’a çok yakın, bir saatlik mesafede olan bir yer. Trakya’nın toprağının, çiftçisinin, üreticisinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bu bağlamda arkadaşlarıma ilk gezimizi Trakya ile başlatalım dedim. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

“Üreticimiz de esnafımız da hayvan yetiştiricimiz de ithalat yapan arkadaşlar da rahat olsunlar”

Bakan olalı 12 gün olduğunu, sabah akşam demeden çalıştıklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Bizim buradaki amacımız hem üreticimizi hem esnafımızı hem de tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde, elimizden geldiği kadar mutlu edebilmek çabası içerisindeyiz. Çalışmalarımızı yaptık, inşallah bayramı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonu çalışmalarımız var ama malumunuz Trakya dediğimizde bırakın Güneydoğu’yu Doğu’yu burası tarımın ve hayvancılığın ana merkezlerinden birisi. Bana şu soruyu sormanızı isterdim, hayvan ithalatını, sebze ve meyve ithalatını ne zaman bitireceğiz? Bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak geleceğe yönelik de ciddi çalışmalarımız var. Üreticimiz de esnafımız da hayvan yetiştiricimiz de ithalat yapan arkadaşlar da rahat olsunlar. Bizim amacımız sadece Allah rızası için halkımızı mutlu etmektir. Bu konuda da ekibimizle, sayın vekillerimizle, valimizle, bürokrat arkadaşlarımızla, halkımızla hep beraber başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kaydetti.

“Kızılay 745-750 TL civarında açıklayacak”

Kurbanlık fiyatlarındaki artışla ilgili soruya da cevap veren ve geçen seneki kurbanlık fiyatlarını soran Bakan Fakıbaba, bu sene geçen seneki fiyatın üstünde olacağını hiç düşünmediğini ifade etti. Fakıbaba, “Bu sene Kızılay küçükbaş kurbanlık fiyatlarını 745-750 TL civarında açıklayacak” diye konuştu.

“İsraf eden iflas eder”

Lokantalarda artan yemeklerin fakirlere dağıtılması projesi hakkında sorulan soruya da cevap veren bakan Fakıbaba, “İsrafa karşı olan bir kardeşinizim. Her zaman şunu söylüyorum, israf eden iflas eder. Biz ülke olarak mutlaka israfın karşısında olmamız lazım. Açlıktan ölen insanlar ver. Biz bu israfı önlemek zorundayız. Ben demiyorum ki insanlar yarım porsiyon yesin. 1,5 porsiyon da yenilebilir ama yarım porsiyonla başlanır, bir yarım porsiyon daha istenir. Özellikle lüks lokantalar için söylüyorum ben bunu. Gittiğimiz düğünlerde bakıyorum öyle porsiyon geliyor ki bir şey de söyleyemiyorsunuz. Onun dörtte birini yiyorsunuz gerisi gidiyor. Fakirin fukaranın porsiyonlarını arttırmak zorundayız ama lüks yerlerdeki porsiyonları da küçültmek zorundayız. Bunun için arkadaşlarımızla gerekli çalışmalar da yapıyoruz" dedi.

Halil Dağ - Mefail Akçatepe

