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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: 'Masa başında tarım olmaz'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyeceklerini belirterek, “Sahada, tarlada, merada, ahırda olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: Masa başında tarım olmaz

03 Şubat 2017 14:36
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: 'Masa başında tarım olmaz' - Tıkla İzle

Van, Erciş ve Edremit gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin hizmet binalarının açılışı ile Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Faruk Çelik, Ferit Melen Havaalanında Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra hizmet binalarının toplu açılış törenine katılan Bakan Çelik, tarımın ülkelerin gelişmesinde en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Dünyanın, Sanayi Devrimi'nden sonra tarımla ilgili meslek kavramlarını küçük görme anlayışından hızlı şekilde çıktığını ifade eden Çelik, “Müdürlük binalarımız hizmet açısından önemlidir. Tarım dediğimiz sektörün merkezi bu binalardır. Bu binalarda sağlıklı ortamlarda çalışma arkadaşlarımız istihdam edilirse kente büyük katkı sağlayacaktır. Bu binayı buradaki arkadaşlarımız ve Van halkı hak ediyor. Milletimiz de bu imkanlarda hayırlı hizmetlerin üretilmesini, personelin vatandaşların derdiyle dertlenmesini, güler yüzle muamele etmesini bekliyor. Memur olsan, Bakan olsan ne olacak, insanlara tepeden baktıktan sonra. İnsanlara tepeden bakmak yok. İl müdürümüz başta olmak üzere ilçe müdürlerimiz ve tüm personelimiz, buralara gelen, tarımla ilgilenen eli nasırlı olan kardeşlerimizin dertleriyle dertlenecek. Sorunu yalnız burada çözmeyecek. Gerekirse araziye gidecek. Masa başında tarım olmaz. Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada, merada, ahırda olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay’ın da bir konuşma yapmasının ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Çelik ve beraberindekiler, daha sonra hizmet binasını gezdi. Bakan Çelik, Yukarı Nurşin Camisi’nde Cuma namazı kıldıktan sonra Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Atilla İdiz
 

Etiketler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik


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