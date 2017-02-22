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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: 'Siyasetçi bilimin ayağına gelecek'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan hayvan hastanesinin açılışını yaptı. Bakan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada "Siyasetçi bilimin ayağına gelecek" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik: Siyasetçi bilimin ayağına gelecek

22 Şubat 2017 15:01

Erzurum’daki programları kapsamında Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesinin açılışını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hastaneyi gezerek hasta hayvanların durumuyla ilgilendi.

Hastanenin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Faruk Çelik, "Hayvan hastalıklarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama hastalıklar yine olacak. Hayvanlar hasta olduğu zaman da hastanemiz burada o hastalıkların üstesinden gelme mücadelesini verecektir" dedi.

"Siyasetci bilimin ayağına gelecek"

Bilim insanlarının öncü olduğuna işaret eden Bakan Çelik, "Bilim insanlarımız, hocalarımız orada çalışıyorlar. Embriyo transferine geçtik. Örneğin Atatürk Üniversitesinde Iğdır’daki yapılacak çalışmaları birlikte yürütecekler. Hangi alana bakarsak bakalım biz sizin ayağınıza geleceğiz. Tabiki siyasetçi bilimin ayağına gelecek. Tabiki bilim insanı bizim öncümüz olacak. Bu konuda hiç başka türlü düşünmek, başka türlü yok efendim bakan şu bu değil bilim her şeyin öncüsü anlayışıyla bu işlere yaklaştığımızı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.
Hastanenin içini gezen Bakan Faruk Çelik sonrasında öğretim üyeleriyle hatıra fotoğraflı çekildi. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya

Etiketler: bilim, faruk çelik, siyasetçi


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