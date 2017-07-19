Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba'dan ilk açıklama

AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine geldikten sonra açıklama yaptı. Fakıbaba, göreve getirildiğini odasında otururken öğrendiğini belirterek, "Sürpriz oldu. Şanlıurfa ve diğer illerden gelen arkadaşlarım vardı televizyon seyrediyordum. Hiç beklemiyordum. Önemli olan Bakan olmak değil, Bakanlığın yükü altından kalkabilmek, başarılı olabilmek" dedi.

Kendisi için kullanılan 'ceketini koysa kazanır' söylemine ilişkin olarak Fakıbaba, "Önemli olan şu anda, mutlaka ve mutlaka kazanmak zorunda. Onun hakkını verebilmek için arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk