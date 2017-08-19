Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Sadıkoğlu, Malatya İl Müdürlüğüne atandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından ataması onaylanan Sadıkoğlu, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak. Akademisyen kökenli olan Sadıkoğlu, 2012 yılında AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı olmuştu. Ordu'da uzun süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak görev yapan Sadıkoğlu, '20 Soruda Fındık, Fındıkta 5x5 Modeli, Fındıkta Ordu-Giresun Konsepti ve Fındık Politikası' adlı kitapların yayınlanmasını sağladı.

Sadıkoğlu'nun, Malatya'da kayısı ve bölgede yetişen ürünler üzerine çalışma yapacağı öğrenildi.