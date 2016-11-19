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Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeline zehirlenme eğitimi

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeline zehirlenme eğitimi verildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeline zehirlenme eğitimi

19 Kasım 2016 07:59

Veteriner Hekim Yiğit Akın’ın görevli olduğu eğitimde 01/04/2013 tarih ve 1790/11680 sayılı talimattan bahsedilirken (Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenmelere İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü), zehirlenmelerde daha hızlı müdahale için personelin alması gereken tedbirlerden söz edildi. Sunum sonunda açıklamalarda bulanan Şube Müdürü Funda Eylem Özel, ülkede gerçekleşen zehirlenme vakalarının büyük çoğunluğunun çapraz bulaşma ile gıdalara geçen enfeksiyöz etmenlerden dolayı gerçekleştiğini, uygun koşullarda üretilmeyen ve muhafaza edilmeyen gıdaların yalnızca bireyleri değil aileleri, organizasyonlarda ise daha büyük toplulukları etkilediğine dikkat çekerek, zehirlenmelerde adı geçen işletmelerde vakadan hemen sonra prosedür gereği 7 gün içerisinde bir HACCP denetimi yapılmasının önemini, denetimlerin sıklaştırılması ve buraların kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Etiketler: kırklareli, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü


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