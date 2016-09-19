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Gıdada korkulan olmadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıdada korkulanın olmadığını, tarım ve gıdadaki fiyat artışlarının, genel enflasyonun altında kaldığını bildirdi.


19 Eylül 2016 11:43

Bayraktar,”Tarımda üretici fiyatlarındaki artış, ağustos ayında yüzde 0,99 geriledi; gıda ve alkolsüz içeceklerde ağustos enflasyonu yüzde 1,92, genel TÜFE yüzde 0,29 düşmüştü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada Ağustos ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylıkta yüzde 0,29 gerilediğini, yıllıkta yüzde 8,05 arttığını, gıda ve alkolsüz içeceklerde aylıkta yüzde 1,92 düştüğünü, yıllıkta yüzde 6,19 arttığını, tarımda üretici enflasyonunun yıllıkta yüzde 5,98’de kaldığını belirtti. Tarımda üretici enflasyonu, gıdadaki tüketici enflasyonunun 0,21 puan altında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Tarımda üretici fiyatları, tarla üretiminin en üst noktalara ulaştığı yaz aylarının yaşandığı bir döneme girildiğinden dolayı düştü. Nitekim üretici fiyatları temmuz ayının ardından Ağustos ayında da geriledi. Temmuz ayında tarımda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8,97 düzeyindeydi. Ağustos ayında 2,99 puan düşüşle yüzde 5,98’e, yüzde 6’nın altına indi.”

“Zincir kırılmalı”

Üreticinin istikrarlı gelir elde etmesini tüketicinin de makul fiyatlarda ürün almasının önemine dikkat çeken Şemsi Bayraktar, “Tarladan markete fiyatlar bazı ürünlerde 4-5’e katlanıyor. Hem çiftçi hem de tüketici kaybediyor. Bu durum sürdürülemez. Üretici daha ne yapsın; sorunun kaynağı belli, tarladan markete zincir. Bu zincirin kırılması, üretici-market fiyat makasının daraltılması şarttır. Sorun çözülürse, herkesin talebi olan bu ortam rahatlıkla sağlanır. Her ay düzenli bir şekilde yaptığımız ve kamuoyuna duyurduğumuz üretici market fiyat araştırması da bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. En son, ağustos ayında tarladan markete limon 5,6 kuru kayısı 5,4 patates 5,2, kuru incir 4,9, elma 3,7, domates 3,5 kata çıkan fiyatlarla tüketiciye satıldığını tespit ettik. Üreticide 1 lira 35 kuruş olan limon markette 7 lira 53 kuruşa, 6 lira olan kayısı 32 lira 40 kuruşa, 22 kuruş olan patates 1 lira 14 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 31 lira 93 kuruşa, 83 kuruş olan elma 3 lira 6 kuruşa, 77 kuruş olan domates 2 lira 69 kuruşa satıldı” diye konuştu. 


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