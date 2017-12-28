Diğer
Kategoriler

Giden arabadan inip oyun havası oynadı, bagajda göbek attı

Samsun’da çılgın şoförün objektiflere yansıyan ilginç hareketleri görenleri hayrete düşürdü.

Giden arabadan inip oyun havası oynadı, bagajda göbek attı

28 Aralık 2017 09:25

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki Süleyman Şahin, otomobiliyle yaptığı tehlikeli ve çılgın şovlarla görenleri şoke etti. Otomobiliyle seyir halindeyken bir anda giden otomobilden aşağıya inen ve oyun havası oynamaya başlayan genç şoför, yaptığı çılgınlıklarla hayrete düşürdü. Çılgın şoförün yaptıkları bununla da sınırlı değil. Kullandığı otomobili seyir halindeyken bagaja çıkarak oyun havası oynayan Süleyman Şahin, otomobilini kullandığı sırada şoför koltuğundan kalkarak arka koltuğa geçip oyun oynamaya devam ediyor. Şahin bu tehlikeli hareketlerini trafiğe kapalı yollarda yapıyor.

"Bu hareketleri trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum"

Bu işi hobi olarak yaptığını dile getiren Süleyman Şahin, “Ben daha önce internette bir video seyretmiştim. O video dikkatimi çekti ve hoşuma gitmişti. Acaba ben bunların daha iyisini yapabilir miyim diye sordum kendi kendime. Bu yaptığım hareketleri yurt dışında yapıyorlardı. Ben de bu hareketlerin Türk versiyonunu yapmak istedim. 'Erik dalı' şarkısı eşliğinde oynadım. Ben bu işi eğlenerek yapıyorum. Arabalar ile uğraşmayı seviyorum. Bu ayrı bir sevda. Her insanın bir hobisi vardır. Bu da benim hobim. Ben bunları trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum. Kimseyi hiçbir şekilde tehlikeye atmıyorum. Ben aynı anda trafiğe kapalı alanlarda araba giderken arka koltuğa geçerek oynayabiliyorum. İlk başta bu videoyu attığımda tepki almıştım ancak trafiğe kapalı alanlarda bunları yaptığımı söylediğimde vatandaşların da hoşuna gitti” dedi. 

Şahin Binici – Erdi Demür
 

Etiketler: araba, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç