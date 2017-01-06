Diğer
Kategoriler

GİFA Forex ve VISA'dan işbirliği

GİFA Forex, 'sıfır riskle ana paraya yüzde 5'lik kar' uygulamasının devreye girdiğini, ayrıca VISA ile yaptıkları anlaşma ile isteyenlerin bu kar miktarını istedikleri ATM'den çekebileceklerini açıkladı.

GİFA Forex ve VISAdan işbirliği

06 Ocak 2017 13:07

GİFA Forex, 1 Ocak itibariyle yüzde 5'lik kar uygulamasının yanı sıra müşterilerine kart seçeneği oluşturduğunu VISA ile işbirliğine giderek müşterileri için söz konusu kartlarını da kullanıma sürmeye başladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; GİFA Forex, bu uygulamaya göre müşterilerine sıfır riskle sunduğu yüzde 5’lik kar oranını Türk lirası olarak her ay olmak üzere bu karta yükleyeceği belirtilerken, GİFA Forex üyelerin de ana paradan sağlanan bu kar miktarını istedikleri ATM'den çekebileceği ya da dilerlerse yaptıkları alışverişlerde kullanabilecekleri açıklandı.

Kısa: "Yoğun talep yaşanıyor"
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan GİFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, VISA ile uzun süredir yaptıkları çalışmanın meyvesini aldıklarını belirterek, kendilerine 3 gün içerisinde 5 bin 700 müracaat yapıldığını söyledi. Yatırımcılardan gelen yoğun taleplere cevap vermek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kısa, VISA ile işbirliği sonucunda yatırımcılarına kar oranlarını harcayabilme imkanını sunduklarını dile getirdi. Bu fırsatı müşterilerine sunan tek forex firması olduklarına dikkat çeken Kısa, binlerce müracaat beklediklerini de kaydetti.

"Geçen ay verdiğimiz sözü uygulamaya koyduk"
Geçen ay müşterilerine verdiği ana paraya ayda yüzde 5'lik kar uygulamasını yürürlüğü koyduklarını söyleyen Yusuf Kısa, "Bu uygulamanın yanı sıra ayrıca VISA ile işbirliğine giderek müşterilerimize vereceğimiz kartlara aylık vaad edilen kar miktarı aksatılmadan yüklenecek. Üyelerimiz de bu sayede istedikleri şekilde paralarını bankamatiklerden çekebilecek dilerlerse de bu parayı alışverişlerde kullanabilecek" diye konuştu.
GİFA Forex'i diğer forex firmalarından ayıran en büyük özelliğin aylık yüzde 5'lik sıfır risk oranında kar vermek olduğunu ifade eden Kısa, kar oranlarının da Türk Lirası olduğunu hatırlattı. Kısa, VISA ile işbirliği sayesinde de yatırımcıların gündelik hayatlarında büyük kolaylık sağlayacaklarını aktardı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç