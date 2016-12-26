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Gifa Holding, 2017 kredi limiti hedefini açıkladı

Gifa Holding, 2017 yılında kredi limitinin 14 milyar euroya ulaşmasının hedeflendiği açıkladı.

Gifa Holding, 2017 kredi limiti hedefini açıkladı

26 Aralık 2016 14:08

Gifa Holding'den yapılan yazılı açıklamada 2016 yılında 7 milyar 100 milyon euro kredi danışmanlığı sağlandığı, yeni yılda bunun 14 milyar euroya çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.
Açıklamada yer alan ifadelere göre İran, Suudi Arabistan, Tunus ve diğer ülkelerin kredi taleplerini değerlendiren GİFA, iş dünyasındaki bu pastayı göz önüne bulundurarak yeni yıla kredi limitini yükseltmekle başladı. Uluslararası dev bankalarla işbirliği içerisinde olan GİFA, yatırımcılardan gelen talebi değerlendirerek bu yılda da yatırımcılara önemli krediler sağlanması için destek olacak. Kredi danışmanlık hizmetinin yanı sıra, yeni yılda GİFA Forex de ön plana çıkacak. GİFA Forex, müşterilerine diğer rakiplerinden farklı olarak garanti güvencesi tanıyor. Müşterilerine 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere iki farklı sözleşme seçeneği sunan GİFA Forex, bu doğrultuda her ay yüzde 5’lik sabit kar payı verecek ve kar payları Türk Lirası olarak ödenecek. Müşterilerin paralarını 6’ıncı ayın sonunda çekebilme imkânı da sunan GİFA, 2017’de yatırımcılarına büyük kar sağlayacak.

Karpaz’a 500 personel olan çağrı merkezi kurulacak
Açıklamanın devamında yeni yılda istihdam alanlarını farklı sektörlerde de sürdürmenin planlandığı belirtildi. Bu doğrultuda, KKTC’deki Karpaz bölgesine çağrı merkezi kurmak için çalışmaların başladığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "500 kişilik bir istihdam alanı açarak bu bölgelerin hem kalkınmasına hem de işsizliğin azaltılması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalarına başladı. Söz konusu çağrı merkezinin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakın zamanda personel alımına da başlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor".
 

Etiketler: Gifa Holding


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