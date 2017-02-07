Gifa Holding, Ortadoğu’daki finans çevresinden gelen yoğun talep üzerine Ortadoğu’daki iş insanlarına kolaylık sağlamak amacıyla Cezayir’de temsilcilik açtığını bildirdi. Holdingden yapılan açıklamaya göre uluslararası yatırımcılara kredi danışmanlığında faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Gifa Holding, Tunus ve İran’dan sonra Cezayir’de de temsilcilik açmak için kolları sıvamıştı. Uluslararası alanda kredi danışmanlık başarısı nedeniyle KKTC dışında farklı bölgelerde de temsilcilikleri bulunan Gifa, Cezayir’de Amina Consultin şirketi ile el sıkışarak bu ülkede faaliyetlerine başladı.

“Ortadoğu’daki temsilcilikleri arttırma kararı aldık”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gifa Genel Müdürü İlksen Yeşilada, özellikle Ortadoğu pazarında yoğunluk yaşandığını belirterek, şirketlerin KKTC’ye gelmelerine gerek kalmaması için bölgede temsilcilikleri arttırma kararı aldıklarını söyledi. Müşterilerine bulundukları bölgede daha hızlı bir şekilde hizmet vermek amacında olduklarına dikkat çeken Yeşilada, “Geniş portföyümüz ve personel ağımızla tüm talepleri eksiksiz bir şekilde değerlendirerek müşterilerimize gerekli kredilerin sağlanması için çalışıyoruz. Ancak müşterilerimizin bulundukları bölgelerde işlemlerini daha hızlı halledebilmek için Ortadoğu’daki temsilciliklerimizi arttırma kararı aldık. Daha öne Tunus, İran’da temsilciliklerimiz vardı. Şimdi de Cezayir’e temsilcilik açtık” şeklinde konuştu.

Uluslararası yatırımcılara kredi sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdüren Gifa Holding, geçen yıl İran, Suudi Arabistan ve Tunus’a önemli miktarda kredi danışmanlığı hizmeti sağlamıştı.

