Diğer
Kategoriler

Gifa Holding, Cezayir’de temsilcilik açtı

Gifa Holding, Cezayir’de Amina Consultin şirketi ile el sıkışarak bu ülkede faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Gifa Holding, Cezayirde temsilcilik açtı

07 Şubat 2017 14:23

Gifa Holding, Ortadoğu’daki finans çevresinden gelen yoğun talep üzerine Ortadoğu’daki iş insanlarına kolaylık sağlamak amacıyla Cezayir’de temsilcilik açtığını bildirdi. Holdingden yapılan açıklamaya göre uluslararası yatırımcılara kredi danışmanlığında faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Gifa Holding, Tunus ve İran’dan sonra Cezayir’de de temsilcilik açmak için kolları sıvamıştı. Uluslararası alanda kredi danışmanlık başarısı nedeniyle KKTC dışında farklı bölgelerde de temsilcilikleri bulunan Gifa, Cezayir’de Amina Consultin şirketi ile el sıkışarak bu ülkede faaliyetlerine başladı.

“Ortadoğu’daki temsilcilikleri arttırma kararı aldık”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gifa Genel Müdürü İlksen Yeşilada, özellikle Ortadoğu pazarında yoğunluk yaşandığını belirterek, şirketlerin KKTC’ye gelmelerine gerek kalmaması için bölgede temsilcilikleri arttırma kararı aldıklarını söyledi. Müşterilerine bulundukları bölgede daha hızlı bir şekilde hizmet vermek amacında olduklarına dikkat çeken Yeşilada, “Geniş portföyümüz ve personel ağımızla tüm talepleri eksiksiz bir şekilde değerlendirerek müşterilerimize gerekli kredilerin sağlanması için çalışıyoruz. Ancak müşterilerimizin bulundukları bölgelerde işlemlerini daha hızlı halledebilmek için Ortadoğu’daki temsilciliklerimizi arttırma kararı aldık. Daha öne Tunus, İran’da temsilciliklerimiz vardı. Şimdi de Cezayir’e temsilcilik açtık” şeklinde konuştu.
Uluslararası yatırımcılara kredi sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdüren Gifa Holding, geçen yıl İran, Suudi Arabistan ve Tunus’a önemli miktarda kredi danışmanlığı hizmeti sağlamıştı.
 

Etiketler: Gifa Holding


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!