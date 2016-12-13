Ortadoğu’daki finans pazarında önemli bir başarı sağlayan Gifa Holding, Tunuslu şirketlere kredi danışmanlığı yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede şirket, Tunus Başbakanı Yusuf El Şahid ve Tunus Maliye Bakanı Maliye Bakanı Lemya Zeribi’nin davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Tunus’a bir ekip göndererek önemli anlaşmalar gerçekleştireceği bildirildi.

Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, konu ile ilgili olarak açıklamada, Ortadoğu’da önemli başarılar sağladıklarına vurgulayarak, "İran ve Suudi Arabistan’ın ardından şimdi de Tunuslu şirketlere önemli danışmanlık hizmeti sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Tunus Başbakanı Yusuf El Şahid ve Maliye Bakanı Lemya Zeribi ile görüşmeler yapmak için Tunus'a gideceğiz. Bu sayede hem Tunus ekonomisine hem de KKTC ekonomisine önemli katkılar sağlamak için kolları sıvayacağız" dedi.

"Yeni Bakış Gazetesi'nin ikinci kuruluş yıldönümünü kutlayacağız"

Ayrıca, şu anda Gifa Holding bünyesinde bulunan Yeni Bakış Gazetesi'nin 22 Aralık’ta gerçekleşecek ikinci kuruluş yıldönümünü beklediklerini dile getiren Kısa, "Gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutladıktan sonra Tunus'a hareket edeceğiz. Önemli anlaşmalar sağladıktan sonra Ada'ya dönüp anlaşma imzaladığımız firmalara kredi sağlanması için danışmanlık hizmetimizi hızlıca gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.