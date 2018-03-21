Gifa Holding’in 2018 kredi limiti hedefi 50 milyar euroya çıkardı

Kredi danışmanlık hizmetleri konusunda özellikle Ortadoğu ülkelerinde adından söz ettiren KKTC merkezli Gifa Holding, 2017 yılında toplamda 18 milyar euro tutarında kredi danışmanlık hizmeti verdi. Gifa 2018 yılı için ise 50 Milyar euronun üzerinde bir rakamla yılı kapatmayı planlıyor.

Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa; şirketin hedefleri ile ilgili "2018 hedeflerimiz çok büyük. Gifa olarak 2016 yılında 2017 için hedef olarak koymuş olduğumuz 18 milyar euro kredi danışmanlık hizmetini başarı ile sağladık. 2018 yılı için ise 50 milyar euronun üzerinde bir rakamla yılı kapatacağımızı hesaplıyoruz" dedi.

Her ne kadar ambargo olsa da İran’da yatırımların sürekli arttığını belirten Kısa; "İran'a ambargo olmasında herhangi bir sıkıntımız yok, rahatlıkla aşabiliyoruz çünkü ambargolar belli şeyleri kısıtlıyor. İran en fazla değer verdiğimiz ülke ve çok ciddi katkı sağlıyoruz. Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'ye ciddi bir kredi sağladık. Ancak Dubai’de biraz sıkıntı çıkacak gibi gözüküyor. Bankacılık sektöründe yaşadığı sıkıntılardan dolayı biraz zorluk çekeceğiz. Ama bunun telafisini İran ve Katar ile atlatacağımızı düşünüyorum. Her zaman finans sektöründe birinciliğimiz koruyoruz. Şu anda Mart ayındayız ve yaptığımız anlaşmalar 12 milyar euroyu geçmiş durumda. Şirketimiz gün geçtikçe daha da hızlı büyüyor ve bu alanda Gifa artık uluslararası bir marka haline gelmiştir. Biz şirket olarak hedeflerimiz çerçevesinde yolumuzu kararlıkla yürümeye devam edeceğiz.”

"Gifa'nın yeni genel merkezi 8 haftada bitti"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımlarını sürdüren Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa yapımı biten yeni genel merkezleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yeni merkez binamızı çok hızlı bir şekilde yaptık ve bu kadar hızlı bitireceğimizi kimse tahmin etmemişti. Hükümetten 7/24 izin alarak 150-200 işçi ile 8 hafta gibi kısa sürede bitirdik. Ben burayı 28 Aralık'ta açacağımı söylediğim zaman herkes benim şaka yaptığımı düşündü ama biz 8 haftada bitirdik ve personellerimizi yerleştirip çalışmaya başladık. Biz zaman kaybını sevmeyiz çünkü zamanla yarışan bir şirketiz. Binanın maliyeti yaklaşık 22 Milyon TL'yi buldu, tabi arsa maliyetini de eklediğimizde 32 Milyon TL gibi bir rakamı buldu".