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Gift,"Başarı adımlarımı GAÜ ile birlikte atmaya devam edeceğim"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50’nci yılına doğru ilerlerken, uygulamış olduğu uluslararası eğitim politikası ile tüm dünyadan öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Gift,&quot;Başarı adımlarımı GAÜ ile birlikte atmaya devam edeceğim&quot;

25 Temmuz 2017 09:43

GAÜ Siyasi Bliimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden, Linus Ene Gift, göstermiş olduğu akademik başarılarının ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros tarafından ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Linus Ene Gift, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından Siyasi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros vasıtasıyla başarı ödülü aldığını belirterek, ödülün, fakültenin en başarılı mezunu olması ve lisans bölümlerinde 2017 Mezuniyet Töreni’nde de birinci olması olduğunu söyledi. Gift, GAÜ’nün akademik gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek, eğitim hayatında GAÜ ile kesişmiş olmaktan büyük onur duyduğunu ve buradan mezun olduğu içinde ayrıca çok mutlu olduğunu ifade etti. Siyasal Bilimler Fakültesinde ki akademisyenlerden duyduğu memnuniyeti ve minneti de dile getiren Gift, akademisyenlerinin kendisine birer rol-model olduğunu ve GAÜ’nün kendisine sağladığı imkanlardan dolayı da tüm kuruma minnettar olduğunu vurguladı.

Gift son olarak, başarı adımlarını GAÜ ile birlikte atmaya devam edeceğini söylerken, yüksek lisans eğitimine de yine GAÜ bünyesinde devam edeceğini, almış olduğu bu karardan dolayıda gururlu olduğunu dile getirdi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, uluslararası eğitim


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